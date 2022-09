Nella serata di martedì 19 settembre avrà luogo all'Hotel Internazionale di Bellinzona il 'Charity Dinner' un evento organizzato dall'Interclub JZ4 "Non mollare mai" di Cadenazzo. Per la serata è atteso un ospite d'eccezione, vale a dire l'attore Ronn Moss, lo storico interprete di Ridge Forrester nella soap opera 'Beautiful', che quest'estate è stato ospite nel quartier generale dell'Inter rivelando poi il suo tifo per i nerazzurri. "L'ho conosciuto a una serata benefica organizzata da un mio amico presso il ristorante Coraje di Milano, gestito dall'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez", spiega Leo Vinelli, presidente del sodalizio elvetico: "Durante questa serata si è subito stabilito un feeling molto particolare fra di noi. È un tipo molto alla mano, di compagnia, disponibile e spiritoso. Ho poi scoperto che è un grande tifoso dell'Inter e ha subito adottato il nostro credo "Non mollare mai". Da lì è nata questa idea di farlo venire in Svizzera, dove non era mai stato. Lo porteremo dunque noi per la prima volta sul nostro territorio e siamo contenti, poiché in più di trent'anni di soap opera statunitense Moss ha fatto sognare milioni di donne e di appassionati con le sue performance".