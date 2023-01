Una favola a lieto fine, quando l’amore per la propria squadra del cuore è qualcosa di puro. E sa tanto di narrativa Disney. Quest’oggi Giuseppe e Giovanni, due supporter nerazzurri di 8 e 7 anni, arrivati direttamente da New York (con i propri genitori) possono esultare, dato che il loro sogno è stato esaudito: quello di vedere, scattare foto e chiedere autografi ai calciatori dell’Inter. Su tutti uno che in realtà non è più in attività, quel Javier Zanetti che rappresenta però l’interismo in giro per il mondo. La passione per i colori nerazzurri arriva direttamente dal papà Rocco, un italo-americano 36enne a cui l’amore per l’Inter era a sua volta stato trasmesso dal padre Giuseppe. In realtà padre e figlio - Rocco e Giuseppe - sarebbero dovuti andare a vedere insieme una partita della Beneamata negli scorsi anni, ma sfortunatamente quest’ultimo venne a mancare e non realizzò mai il proprio sogno.