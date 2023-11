Nella notte tra giovedì e venerdì è uscito l'atteso disco 'CVLT', joint album che porta la prestigiosa doppia firma di Salmo e Noyz Narcos. Ai più attenti non sarà sfuggito il 'dissing' all'Inter del rapper sardo di fede juventina, che in una barra del pezzo 'Cringe' si lascia andare alla rima "Yo soy el diablo coi capelli ginger, ho tutti i difetti ma non sono dell'Inter".

Una scelta, quella di Lebon, che va ad arricchire il rapporto tra rap e calcio: non è la prima volta che un artista del genere hip hop manda un messaggio al mondo del pallone attraverso la musica.