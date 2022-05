Melanie Kamayou, compagna di André Onana, ha appena conseguito un dottorato al Massachussets College of Pharmacy and Health Sciences. A darne notizia è la stessa Melanie, attraverso alcuni post su Instagram. "Oggi è il compimento di un lungo viaggio e l'inizio di una nuova avventura Ringrazio tutti coloro che lo hanno reso possibile. Prego che questo risultato possa essere la base per un successo ancora maggiore", scrive la neo dottoressa sui social