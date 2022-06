Giornata piena di incontri quella andata in scena oggi in sede Inter, dove nel bel via vai di agenti, tra i quali quello di Paulo Dybala, Jorge Antun, si sono presentati anche allenatore e vice-presidente dei nerazzurri. Curioso retroscena reso noto da Gianlucadimarzio.com che parla di 'saluto' tra Inzaghi, Zanetti e l'entourage della Joya, che con Pupi condivide la nazionalità... Dettaglio non del tutto trascurabile.