"L'Inter è in salute, gioca un buonissimo calcio". Debutta così Walter Zenga nella sua analisi del match contro la Sampdoria sul suo canale Youtube. Elogi in particolare per il gol del 2-0: "Giocata straordinaria di Alessandro Bastoni e inserimento fantastico di Nicolò Barella, stop e tiro di controbalzo. Azione fantastica che meritava assolutamente il gol e ripaga questi due ragazzi che stanno facendo molto bene, così come Federico Dimarco. Anche se per me il migliore è stato Hakan Calhanoglu. Ha avuto un compito non semplice: rimpiazzare Marcelo Brozovic. La bravura di Simone Inzaghi è stata quella di insistere con la soluzione di usare Calhanoglu davanti alla difesa e Barella ed Henrikh Mkhitaryan come interni. Questo permette a Barella di inserirsi meglio, con più attenzione e profondità. La capacità dell'armeno di dare equilibrio e sostegno alla squadra è evidente. Quando rientrerà Brozovic saranno problemi di Simone Inzaghi a sistemare le cose, ma bei problemi perché potrà fare ruotare i centrocampisti con maggiore continuità potendo contare su un giocatore duttile e intelligente come Mkhitaryan".