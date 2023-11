Raggiunto da TMW in quel di Roseto degli Abruzzi, dove stasera è in programma l'amichevole di beneficienza tra le leggende di Inter e Juventus, Javier Zanetti sottolinea un concetto prezioso che sta alla base dell'iniziativa: "La cosa più importante è fare del bene per le persone che ne hanno più bisogno - sottolinea il vice presidente nerazzurro -. Stasera ci incontriamo per questa partita, speriamo che molta gente possa assistere. Fa piacere rivedere ex compagni, amici, avversari... Con una carriera lunga come la mia di partite ne ho fatte tante. Quale Juve-Inter ricordo con più piacere? Tante, la partita è sempre molto sentita. Ricordo tutte quelle che ho fatto, sempre preparate al meglio e con grande passione".

Successivamente, incalzato da Sportitalia, Pupi ha parlato dell'evento concedendo una breve risposta solo sul Derby d'Italia in arrivo dopo la sosta per le Nazionali: "Sappiamo benissimo che è importante per la storia delle due società, è molto sentita per noi e per il pubblico. Io mi sono sempre preparato nel migliore dei modi: si affrontano due grandi squadre e in questo momento entrambe stanno bene".

