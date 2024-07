José Yepes non aveva la certezza, ma ha comunque intuito il trasferimento di Josep Martinez all'Inter. Parola dell'allenatore dei portieri del Las Palmas, che ha visto crescere e conosce bene il nuovo estremo difensore nerazzurro: "Non me lo aveva detto nessuno, ma l’ho intuito - ammette a La Gazzetta dello Sport -. Avevo letto sui siti e giornali italiani, eppure Josep non si è lasciato scappare nulla. L’ho capito interpretando i suoi silenzi".

"Arrivava dal Barcellona e penso che da loro abbia imparato ad avere un approccio vincente - prosegue Yepes -. Non voleva mai perdere, neanche in allenamento. E quanto si arrabbiava quando prendeva gol, anche da me durante i tiri di fine allenamento. Era ossessionato dal lavoro e dalla possibilità di crescere ogni giorno un po’ di più".

Adesso lo sbarco all'Inter come vice Sommer: "Sì, ma solo sulla carta. Vi garantisco che troverà il suo spazio. Non esistono primo e secondo per me. O per lo meno non in questo caso. Josep ha qualità incredibili e ha margini di miglioramento che voi nemmeno vi aspettavate. Se continua così, in un paio d’anni sarà il titolare della nazionale spagnola".

