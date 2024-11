Mateo Retegui è l'erede di Christian Vieri in Nazionale? "Non esistono eredi" replica senza mezzi termini Bobo, intervistato da SportWeek per analizzare la grande stagione del bomber dell'Atalanta: "Ciascuno è fatto a modo suo, e certi giocatori – Baggio, Del Piero, Totti – non esistono più. Solo oggi, a distanza di vent’anni, mi rendo conto di quanta qualità ci fosse nel nostro campionato".

L'ex centravanti dell'Inter riavvolge poi il nastro fino ai tempi trascorsi a Milano: "Io mi allenavo con il Fenomeno Ronaldo: mi scappava da ridere osservandolo fare delle robe pazzesche. Pensavo: “Da quale pianeta arriva, questo qua?”. E Batistuta? Quando arrivò all’Inter si disse che era un giocatore finito, ma in allenamento tirava di quelle legnate che bucava il pallone. Gli chiedevo: “Ma come fai a tirare così forte?”. Poi Sheva, Trezeguet… Io ho giocato insieme e contro i migliori al mondo. Perciò dico: lasciamo stare i paragoni".

