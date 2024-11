"All'Inter eravamo una squadra fantastica". Lo ricorda con un sorriso Christian Vieri mentre, intervistato dal Guardian, riavvolge il nastro ripercorrendo la sua carriera e anche l'importante parentesi nella Milano nerazzurra, dove è diventato una leggenda del club con 123 gol in 190 partite: "Quando sono arrivato - racconta Bobo - ho visto Ronaldo e gli ho detto: 'Sono venuto qui per giocare con te!'. Lui ha iniziato a ridere. Avevamo giocatori fenomenali. Avremmo potuto vincere tutto. Ma avere tutti quei giocatori con cui ho giocato in attacco come Ronaldo, Adriano, Crespo, Recoba e Baggio, è stato fottutamente fantastico”.

Nella lunga chiacchierata, Vieri ricorda anche la lite con Marcello Lippi ai tempi della Juventus: "Ero in panchina e Boksic si era infortunato, quindi ho giocato circa 10 minuti nel primo tempo. Poi Lippi mi dice qualcosa. Io dico: 'Ma ho giocato solo cinque minuti, cosa vuoi da me?'. Ero nervoso perché non stavo giocando, quindi gli ho risposto. Lui mi è venuto addosso. Abbiamo litigato, poi mi ha fatto uscire. Non proprio una rissa fisica, perché un altro giocatore ci ha fermati. Sono cose che succedono. Ciò significa che ci tieni".

