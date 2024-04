"Mi aspetto un grande derby, una bella partita con grande tensione". Lo dice Christian Vieri, doppio ex di Milan e Inter intervenuto oggi a Radio TV Serie A per analizzare il big match di San Siro: "Vincere lo scudetto contro il Milan per gli interisti sarebbe una cosa incredibile per tutti, dai tifosi ai giocatori. Il Milan è uscito dall'Europa League ed è un po' all'ultima spiaggia per salvare la stagione".

Bobo si sofferma poi ad analizzare la stagione dell'Inter: "Per vincere e creare un ciclo ci vuole anche un po' di tempo e in Italia spesso non c'è pazienza. L'anno scorso l'Inter ha perso tanti punti per strada, quest'anno invece è stata devastante dall'inizio perché Inzaghi è stato bravo a sfruttare tutta la rosa. I migliori? Lautaro è devastante e Thuram è stato incredibile, ma vanno citati anche Barella, Calhanoglu, Sommer, Dimarco e molti altri. Noi guardiamo sempre agli attaccanti, ma gli scudetti si vincono anche con giocatori dal rendimento costante come Darmian, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan".

La sorpresa tattica di Pioli potrebbe essere Rafael Leao centravanti: "Per me lui è fortissimo e può giocare ovunque, lui e Theo sono due grandissimi campioni e se stanno bene fanno la differenza. Quest'anno al Milan è mancata continuità, ma l'Inter è una super squadra con 22-23 giocatori fortissimi e una panchina fenomenale. È dura batterla".

