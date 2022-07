Romelu Lukaku torna a casa e Inter Media House sfodera un altro dei suoi video emozionali per riaccogliere il secondo sbarco del gigante belga nella Milano nerazzurra. A spiccare è l'aspetto culturale della scelta legata al celebre drammaturgo e poeta inglese William Shakespeare che contribuisce ad esaltare la scelta d'amore di Big Rom: la poesia che viene recitata parla infatti di un uomo che torna dalla sua donna perché non può fare a meno di lei, così come Romelu è tornato dalla sua Beneamata dopo la breve parentesi al Chelsea.