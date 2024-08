Il Giorno ha intervistato Nicola Ventola in qualità di doppio ex di Inter-Atalanta. Secondo l'ex attaccante, "l’Inter viaggia su un binario tracciato, ha cambiato poco, è mentalmente forte. L’Atalanta, al contrario, ha qualche problema di organico, ma alla fine tutti si adattano a quello che dice Gasperini. In fondo contro il Torino hanno perso, ma hanno preso due pali e sbagliato un rigore".

"L’Inter - prosegue - è favorita, per la gara di domani e per il campionato. Ad oggi non riesco a mettere l’Atalanta tra le squadre che lottano per lo scudetto. Mi aspettavo che trattenesse i pezzi forti e ne mettesse altri. Adesso bisogna capire come riuscirà a chiudere il mercato".

Tra i nuovi acquisti nerazzurri, Taremi, Zielinski e Martinez hanno deciso di sposare il progetto pur sapendo che non sarebbero partiti titolari. "Sono in una squadra che gioca la Champions. Ci sono tante partite, per me avranno spazio. Taremi ha dei numeri pazzeschi dalla sua parte. Quanto a Zielinski, non credo che Mkhitaryan farà le stesse partite dell’anno scorso e in ogni caso a 30 anni è una scelta giusta. Forse, tra chi gioca meno, può avere più ragioni di fare una scelta differente Frattesi, che di anni ne ha 24".