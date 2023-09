Quattro assist e un rigore procurato. Questo il bottino che Denzel Dumfries si è portato a casa dalle due gare vinte dall'Olanda con Grecia e Irlanda, durante le quali ha messo in mostra una condizione fisica straripante, abbinata a giocate di qualità decisive. Tanto da valergli i complimenti di un grande ex centrocampista Orange come Rafael van der Vaart: "Attualmente è il nostro miglior giocatore", ha detto sicuro ai microfoni di NOS.