Nel giorno di Sant'Ambrogio, l'Inter di Simone Inzaghi scenderà in campo per il secondo dei test amichevoli previsti durante il ritiro di Malta. Che non sarà, come preannunciato, con una formazione dell'isola, ma contro gli austriaci del Red Bull Salisburgo di Matthias Jaissle, recenti avversari del Milan in Champions League e prossimi duellanti con la Roma nel barrage di Europa League, che come i nerazzurri sosterrà a Malta il ritiro per la seconda fase di preparazione stagionale. L'annuncio è stato dato dal club austriaco nel comunicare l'elenco delle attività durante la sosta per il Mondiale. "Come tutti gli altri club abbiamo riflettuto a lungo su come affrontare al meglio la lunga pausa. Non c'è mai stato prima questo tipo di accordo, il che rende difficile sapere cosa funzionerà meglio. Abbiamo deciso di intraprendere questa strada e pensiamo che ci farà bene", ha affermato l'allenatore degli austriaci Jaissle.