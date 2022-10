Continua la collaborazione tra FC Internazionale Milano e Nilox: il brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet continuerà a essere Official Electric Mobility Partner fino alla stagione 2024-25. Il rinnovo dell’accordo sancisce la prosecuzione di un percorso di successo iniziato nel 2017 e che ha visto i due brand accrescere il posizionamento del proprio marchio e raggiungere importanti successi insieme. Questi anni di collaborazione, grazie ad un accordo di licenza, hanno portato anche alla creazione di accessori e veicoli brandizzati Inter realizzati in esclusiva per i tifosi interisti. La gamma, composta da prodotti sponsorizzati con i colori e il logo della squadra nerazzurra, include la e-bike X8, il monopattino elettrico Doc 8five e un kit di accessori pensati per accompagnare i tifosi in ogni momento della giornata, tra cui un mousepad, una power bank, uno speaker Bluetooth, una chiavetta USB e una custodia per notebook.