Tra le Legends FIFA che hanno presenziato alla presentazione del Trophy Tour del Mondiale per Club, presso 'The Landmark', l'iconico flagship store di Tiffany & Co. sulla Fifth Avenue di New York, Francesco Totti ha parlato con entusiasmo del nuovo format voluto con forza da Gianni Infantino che la prossima estate vedrà 32 partecipanti sfidarsi per il trono di migliore squadra del pianeta: "E' un torneo bellissimo e con grandissime squadre, aspettiamo e vediamo come andrà. Mi piacerebbe giocarlo, ma il fisico non me lo consente. La verità è che quando si affrontano le squadre più forti al mondo vorresti esserci - ha ammesso il Pupone parlando con Diletta Leotta -. Sia l'Inter che la Juve sono grandi squadre, competitive, che hanno la possibilità di vincere il torneo. Conoscendo le società, faranno di tutto per arrivare il più lontano possibile. I top scorer? Credo che Haaland e Mbappé saranno i marcatori, poi ci potranno essere altre sorprese".

