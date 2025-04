Oltre ogni rivalità sportiva. Nella lunga intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, Sandro Tonali ha raccontato di avere un bel rapporto di amicizia con alcuni giocatori dell'Inter, coltivata grazie alla frequentazione in Nazionale: "I compagni azzurri sono quelli che vedi e senti di più - le parole del centrocampista del Newcastle -. Sento tanto i giocatori dell'Inter perché sono dalla parte del mio tavolo: ci siamo io e Barella a capotavola, di fianco a noi ci sono Dimarco e Bastoni, oltre a Darmian quando viene chiamato. La convocazione dopo l'euroderby? Stiamo bene insieme, quando giocavo al Milan ci prendevamo per il c... ma non c'era mai un segno di cattiveria in campo. Delle volte capita, ma a noi non è mai successo. A cena fuori con Barella? Sai come sono i social, è quasi impossibile. Poi Barella ha tanti figli, una famiglia, non andrei mai a disturbarlo. Comunque è una cosa difficile, se vivi in una città così".

