Mentre Marcus Thuram era in posa per le foto prima di rientrare al CONI per ottenere l'idoneità sportiva, un tifoso interista gli ha messo al collo una sciarpa nerazzurra che però è stata rapidamente strappata via da una persona alle spalle del giocatore (come si evince dal video a seguire). Nulla di strano, a farlo è stato un rappresentante delle forze dell'ordine e il motivo è semplice: per policy, l'Inter non vuole che un suo nuovo giocatore posi con materiale nerazzurro addosso prima di aver percorso l'iter medico e di essersi messo a disposizione dell'area di comunicazione per la produzione di contenuti ufficiali in ottica annuncio.