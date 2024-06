La FIGC ha diramato una nota in merito alle condizioni fisiche di Federico Dimarco, uscito malconcio dalla gara di giovedì sera persa dalla Nazionale contro la Spagna. "La Nazionale è scesa in campo a Iserlohn per la penultima seduta prima della partenza per Lipsia. Il difensore Federico Dimarco ha svolto quest’oggi un allenamento differenziato per smaltire i postumi di un trauma contusivo alla gamba destra occorso durante la gara contro la Spagna. Il calciatore verrà valutato giorno per giorno", si legge.