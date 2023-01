Comincia con il piede giusto il 2023 della Sampdoria , capace di imporsi sul campo del Sassuolo 2-1 grazie alle reti di Manolo Gabbiadini e Tommaso Augello. Per la gioia di Dejan Stanovic : "La dedica per ogni vittoria si sa a chi va da oggi in poi", ha detto a Sky Sport Deki riferendosi a Sinisa Mihajlovic , suo ex compagno e grande amico che si è spento lo scorso 16 dicembre dopo una lunga malattia.

Il discorso, poi, si sposta sul mercato e sulla presunta volontà di Stankovic di avere in rosa il figlio Filip, portiere di proprietà delalla sua seconda stagione in prestito al Volendam, in Olanda: "No, non è vero. Lui sta facendo il suo percorso al Volendam, gioca in Eredivisie a 19 anni dopo aver conquistato la promozione da titolare l'anno scorso. Non porto Filip a Genova, vedremo in futuro se ci incroceremo da qualche parte".

