A che punto è l'idea dell'Inter di costruire il nuovo stadio a Rozzano? Intervistato da Numero-diez.com, il sindaco Giovanni Ferretti ha aggiornato così la situazione: "Abbiamo visto Antonello per la prima e unica volta ad inizio ottobre, in un incontro in cui l'Inter ci ha fatto presente di avere una prelazione con la proprietà dell’area che gli interessa e che stava valutando la possibilità di costruire uno stadio a Rozzano. Al momento ci tengo a sottolineare che rimane solo un’idea, ma noi l’abbiamo accolta con estremo entusiasmo. Abbiamo inserito nel PGT la possibilità di costruire lo stadio nell’area che interessa all’Inter. Per noi sarebbe una grande opportunità e la vorremmo cogliere, ma ovviamente non dipende solo da noi. La disponibilità comunque da parte nostra c’è, c’è stata e ci sarà“.

Nonostante i numerosi ostacoli incontrati sulla strada del progetto del nuovo San Siro, l'idea di costruire un nuovo impianto a Milano non è ancora tramontata de tutto, secondo Ferretti: "Milano è ancora fuori dai giochi e credo che alla fine una delle due squadre potrebbe rimanere lì - la sua opinione -. Detto questo, credo che l'Inter prenderà in considerazione tutta una serie di variabili che potrebbero essere le strutture, i trasporti e la viabilità. Credo che da questo punto di vista siamo messi abbastanza bene: l’area d’interesse è servita dalla tangenziale ovest, dalla Milano-Genova, dalla Strada Statale 35 e dal capolinea della Metropolitana che è a duecento metri dalla zona. Per questo credo che Rozzano sia in una posizione abbastanza competitiva".

La sicurezza è un tema che Beppe Sala, sindaco di Milano, ha tirato in ballo per affermare che Inter e Milan stanno compiendo un errore clamoroso nel pensare di costruire uno stadio fuori dal capoluogo lombardo. Un falso problema, stando alla visione di Ferretti: "Attualmente a Milano non mi sembra ci sia il paradiso e anche lì siamo in una situazione delicata a livello di sicurezza. Ad ogni modo, non sarebbe il primo caso nella storia di stadi dislocati e anzi sarebbe un modo per dare un senso a città metropolitane. Ad oggi è tutto un po’ ‘Milanocentrico’ e l’idea di città allargata che si vuole diffondere rimane solo sulla carta. Uno stadio fuori da Milano avrebbe anche una sua logica in questo senso”.

