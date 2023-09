Adesso il Comune di Milano chiede chiarezza a Inter e Milan e così è partita una lettera indirizzata alle due società per capire le intenzioni circa San Siro e il nuovo stadio dopo il vincolo che scatterebbe nel 2025 sul secondo anello del Meazza. Si ricorda come i requisiti di carattere culturale semplice non consentirebbero di procedere con la complessiva demolizione dello storico impianto milanese. "Serve tutelarsi.

Ora che la comunicazione formale del vincolo è sulle rispettive scrivanie, i due club, sollecitati dal sindaco Sala, nelle prossime settimane dovrebbero comunicare ufficialmente la rinuncia alla proposta di costruire la loro nuova arena sulle ceneri del Meazza. Milan e Inter si stanno attrezzando per andare rispettivamente a San Donato e a Rozzano", riporta Repubblica.