I mancati pagamenti nell’accordo di sponsorizzazione con Digitalbits hanno spinto l'Inter a fare causa a Zytara. In uno degli estratti del bilancio al 30 giugno 2023 del club nerazzurro, infatti, la società di Viale della Liberazione ricordava il mancato incasso di 31,4 milioni di euro complessivi, di cui 1,6 milioni di euro relativi alla stagione 2021/22 e 29,8 milioni di euro legati all'annata 2022/23.

Motivo per cui "il 26 maggio 2023 - si leggeva nel documento - abbiamo esercitato un’istanza di totale inadempienza nei confronti dello sponsor, dichiarando risolto il contratto di sponsorizzazione per inadempimento da parte di Zytara Labs. Al fine di tutelare i nostri interessi, con il supporto di uno studio legale esterno, abbiamo poi provveduto a depositare presso il Tribunale di Milano un ricorso per provvedimento ingiuntivo nei confronti di Zytara Labs, tenendo in debita considerazione i costi connessi alle rispettive alternative previste e le possibilità di ottenere dallo sponsor le somme da questi dovute in forza del suddetto contratto".

La novità sulla questione arriva ancora dai documenti ufficiali. In un passaggio riportato dai colleghi di Calcio e Finanza si legge infatti che "il Tribunale di Milano ha emesso il decreto ingiuntivo come da nostra richiesta e stiamo attualmente procedendo con gli adempimenti necessari per dare adeguata comunicazione alla controparte".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!