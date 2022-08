Luciano Spalletti è l'ultimo protagonista in ordine di tempo di Linea Diletta. Nel corso dell'intervista parla anche del rapporto avuto con tre capitani: Totti, Icardi e Insigne. "Chi era presente sa il bene che gli ho voluto. Per loro ho fatto cose che per altri non avrei fatto. Mi disturba quando dicono che li ho fatti smettere perché questo è assolutamente non vero. Totti ha finito quando tutti sapevano che avrei lasciato a fine anno, avrebbe potuto continuare. Icardi è andato via quando non c'ero già più io, Conte lo avrebbe potuto usare perché era ancora un calciatore dell'Inter. Insigne ho fatto di tutto per convincerlo ma probabilmente aveva già scelto di fare questa esperienza con la famiglia".