“Siamo orgogliosi di lavorare con l’Inter a questo incredibile progetto. Condividiamo con loro l’obiettivo di creare uno stadio moderno e sostenibile, che club e tifosi sentano orgogliosi di chiamare casa”. Così Declan Sharkey, general manager di Populous Italia, la società specializzata in impiantistica sportiva che sta lavorando con Inter e Roma ai loro progetti per gli stadi di proprietà, debutta alla Gazzetta dello Sport parlando dell'idea del nuovo stadio nerazzurro in quel di Rozzano. Idea per la quale il club nerazzurro ha iniziato ieri a coinvolgere direttamente i tifosi, iniziativa che Sharkey appoggia pienamente: "La cosa più importante è proprio quello che i tifosi si aspettano: perché sarà la loro casa e deve essere un posto dove vogliono andare per festeggiare la loro squadra. Per i nostri progetti partiamo sempre da loro, dall’idea di creare per i tifosi una casa in cui vivere esperienze fenomenali. Negli ultimi anni abbiamo osservato bene i tifosi italiani e sappiamo quanto l’atmosfera a una partita di calcio in Italia sia incredibile. Vogliamo che ogni struttura che costruiamo sia unica per quella città, per quella tifoseria e per quella comunità".

Rimarcando l'idea di uno stadio come edificio "al centro della vita cittadina, che vive 365 giorni l’anno", Sharkey identifica nella nuova arena del Tottenham il prototipo ideale dell'impianto di ultima generazione: "È uno dei migliori stadi del mondo e penso che rimarrà per sempre un punto di riferimento. Lo è sotto tanti punti di vista, compreso il modo in cui ha trasformato l’area in cui sorge. Dentro lo stadio c’è un’acustica incredibile, perfetta per un concerto, e la tribuna unica che ospita 17.500 persone crea un’atmosfera incredibile. Andarci è prima di tutto un’esperienza, a cui si aggiungono tutte le cose che si possono fare prima, durante e dopo l’evento. Ma non potremmo mai prendere quello che abbiamo fatto per il Tottenham e ricrearlo uguale per esempio in Italia. Non funzionerebbe mai perché non terrebbe conto di cose come la storia e la cultura del club, ma anche di location e clima. Gli stadi cambieranno ancora e parte del nostro lavoro è capire come: è anche per questo che il rapporto coi nostri clienti non si interrompe quando un impianto è completo, ma continuiamo a lavorare per trovare modi di migliorarli".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!