Non sono piaciute per nulla a Beppe Sala, sindaco di Milano, le polemiche nate nel mondo della politica in seguito alla decisione della UEFA di revocare l'assegnazione della finale di Champions League 2026-27 a San Siro. "La Russa? Non l’ho sentito, non mi pare il caso di continuare. Il peso della faccenda dello stadio me lo sono preso io sulle spalle dall'inizio, ed è così ancora oggi. È sempre sulle mie spalle. Quindi ho meno voglia del passato di stare zitto quando sento cose che non vanno bene. Il peso l'ho avuto sempre sulle mie spalle e lo avrò fino alla fine", ha puntualizzato il primo cittadino del capoluogo lombardo, a margine del Consiglio metropolitano.

Sala, in seguito, ha anche chiarito la posizione di Palazzo Marino in merito al dossier nuovo San Siro di Inter e Milan: "Sto cercando di portare avanti un atteggiamento di ascolto, cercando di favorire il loro progetto di investimento, mettendo sempre davanti l’interesse del pubblico, ossia che le aree e lo stadio lo paghino il giusto, che ci sia coerenza con i nostri strumenti urbanistici e che ne esca anche una riqualificazione del quartiere".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!