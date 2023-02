"Il Milan non è più una squadra, soprattutto quello del primo tempo. L’Inter non ha giocato contro un avversario, ma contro uno sparring partner". La sentenza durissima è di Arrigo Sacchi , protagonista della classica intervista d'analisi del lunedì per la Gazzetta dello Sport.

Detto dei demeriti dei rossoneri, Sacchi ha individuato pregi e difetti dei nerazzurri: "I giocatori di Simone Inzaghi sono quasi tutti di alto livello e hanno tutti grande esperienza. È chiaro che se punti sull’uno contro uno sei battuto in partenza. Contro l’Inter puoi vincere se giochi da squadra, cosa che il Milan non ha mai fatto. Nel secondo tempo poi i nerazzurri hanno gestito la situazione, come spesso fanno: non sono una squadra che ammazza le partite e gli avversari, di solito li lascia respirare e così rischia qualcosa. Però l’Inter sta davvero bene e questo risultato regala entusiasmo e autostima anche in chiave Champions League".

Sui singoli, Sacchi conclude così: "Lautaro ha fatto una grande prestazione, il gol è stato molto bello: fa un movimento perfetto, arretra per togliersi dalla marcatura e colpisce di testa. E poi bravo anche Barella che raramente tradisce. Ma, lo ripeto, l’Inter ha giocato sul velluto perché il Milan le ha consentito tutto".