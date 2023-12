Punto di Arrigo Sacchi anche sull'Inter dopo il successo per 3-0 al Maradona contro il Napoli. "Simone Inzaghi sta pensando di sperimentare Frattesi come esterno di centrocampo. Non so se l’idea darà frutti positivi, perché non sono un indovino, ma so che soltanto provando, riprovando e cercando nuove soluzioni si possono ottenere miglioramenti - scrive Sacchi sulla Gazzetta dello Sport -. Questa è una regola che vale nel calcio e anche nella vita: se stai fermo, finisce che prima o poi ti impallinano.

Conosco abbastanza bene Frattesi, anche se non personalmente. Ha velocità, una buona resistenza, è molto generoso, anche se a volte mi sembra che si muova da solo, cioè non nel contesto dell’intera squadra. Ha tutto per migliorare, perché è un lottatore, uno che non si arrende mai. Deve avere il desiderio di fare questo salto di qualità e, se Inzaghi sta pensando a questa mossa, posso immaginare che abbia parlato con lui e abbia intuito che ci sono i margini per l’esperimento".