Si può costruire o no dal basso? Incalzato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi pone l'accento su una delle caratteristiche principali dell'Inter di Inzaghi: "Sì, se gli interpreti lavorano molto in allenamento e se i meccanismi diventano quasi automatici. Bisogna provare e riprovare. All’inizio è normale pagare un conto salato. L’Inter, ad esempio, sta dominando il campionato, costruisce da dietro e lo fa benissimo. Ma Inzaghi, rispetto a Spalletti, ha i calciatori a disposizione tutta la settimana e mica soltanto pochi giorni in un mese".