Record di incassi per "Inter. Due stelle sul cuore", il film evento che celebra il 20esimo scudetto vinto nella scorsa stagione dalla squadra di Simone Inzaghi. Uscito nelle sale ieri, giovedì 19 settembre, la pellicola ha conquistato il primo posto al box office con quasi 200.000 euro di incasso in un solo giorno. La programmazione prosegue fino a mercoledì 25 settembre in oltre 240 sale in tutta Italia.

Il lungometraggio racconta la conquista della Seconda Stella attraverso immagini inedite, racconti e testimonianze esclusive, behind the scenes e momenti indimenticabili che hanno accompagnato l’incredibile cavalcata verso la vittoria del 20° Scudetto.

A guidare gli spettatori ci sono tutti i protagonisti della Seconda Stella, con testimonianze e contenuti inediti: da Mister Inzaghi a tutti gli eroi nerazzurri scesi in campo, dal Top Management a Legends. Accanto a loro tante celebrities del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo, tra cui Gabriele Salvatores, Matilde Gioli, Luciano Ligabue, Rose Villain, che rivelano come hanno vissuto l’incredibile cammino dei nerazzurri e quella giornata straordinaria.