Intervistato da Sportitalia in occasione della Charity Dinner, organizzata dalla Lega Serie A alla vigilia della finale di Coppa Italia, l'ex difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha ancora una volta lodato la stagione della squadra di Simone Inzaghi: "È stata una grandissima annata. I ragazzi hanno fatto un campionato incredibile. Abbiamo visto tanta qualità, tante giocate… Raggiungere la seconda stella è stato un obiettivo che meritavano. Abbiamo visto tanti festeggiamenti, ce ne sarà un altro tra qualche giorno, ma lo meritano proprio perché hanno fatto qualcosa di incredibile".

Sul mercato che verrà:

"Aggiungere non è facile perché tutte le pedine, tutti i giocatori hanno fatto benissimo. Tutti, sia chi giocava più spesso sia chi giocava un po’ meno quindi toccare una squadra così è complicato. Ma la società ha già messo mano con due acquisti e sarà una squadra ancora più completa che potrà competere nei prossimi anni in tante competizioni. Aggiungere non è mai semplice, ma magari il prossimo anno riusciranno ad andare più avanti anche nelle Coppe, cosa che per una società come l’Inter è sempre importante

