Mike Aidoo, 18enne difensore ghanese di origini italiane diventato uno dei giocatori più importanti della formazione Under 19 di Cristian Chivu, ha firmato nei giorni scorsi il suo primo contratto da professionista con l'Inter, della durata di quattro anni. Il suo contratto è stato reso possibile grazie a una partnership con ArthurLegacy Sports, un'agenzia sportiva con sede in Ghana, che attraverso X si è congratulata col ragazzo per il traguardo raggiunto.

Congratulations to Mike Aidoo for signing his first professional contract, a 4- year deal with Italian club @Inter #ForzaInter#arthurlegacysports pic.twitter.com/kmkR234FyF — ArthurLegacy Sports (@ArthurLegacy) December 18, 2023

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!