La festa per la vittoria dello Scudetto dell'Inter Primavera continua anche nel quartier generale nerazzurro. Come testimoniato dalle foto del club, infatti, nel tardo pomeriggio i ragazzi di Christian Chivu hanno fatto tappa nella sede di Viale della Liberazione per continuare a festeggiare il titolo di Campioni d'Italia e riporre la nuova coppa in bacheca. Presente anche l'allenatore della prima squadra, Simone Inzaghi, il vice presidente Javier Zanetti e gli ad Beppe Marotta e Alessandro Antonello.