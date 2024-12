Francesco Pio Esposito, attaccante di scuola Inter da due stagioni allo Spezia dove quest'anno sta vestendo i panni del trascinatore, rilascia un'intervista a Tutto Mercato Web a due giorni dalla consegna del premio di miglior giovane della Serie B nel corso del Gran Galà del Calcio. Svelando tra le altre cose gli aneddoti che sin qui gli sono rimasti impressi nella sua giovane carriera: "Ce ne sono due. Anzitutto il primo gol che ho segnato l'anno scorso, nato da un assist di mio fratello: è questo uno dei momenti più emozionanti della mia carriera. Sapete bene che rapporto speciale mi leghi alla mia famiglia, è stata una gioia incredibile condivisa con gli affetti più cari. Bellissimo anche il ricordo legato alla recente trasferta di Castellammare. Abbiamo vinto noi, ma una parte del mio cuore era dispiaciuta per la mia squadra del cuore. Sono sensazioni che fai fatica a spiegare a parole. Vedere in tribuna tanta gente con la quale sono cresciuto è stato bello e particolare. È la mia città e non sarà mai una partita come tutte quante le altre, soprattutto lì al Menti".

C'è qualche attaccante a cui ti ispiri?

"Ho avuto la possibilità di lavorare con lui ai tempi dell'Inter: direi Edin Dzeko. In serie B seguo molto le gesta di Coda, ha un senso del gol incredibile in questa categoria. E mi piace tanto Shpendi del Cesena".

Qual è il sogno nel cassetto?

"Spero di vincere il campionato con lo Spezia e di segnare quanto più possibile. Non ho un obiettivo personale, l'importante è dare un contributo ai successi della squadra. Il futuro sarà determinato dal mio rendimento, certo è che sarebbe bello tornare all'Inter".

