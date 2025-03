Si sta comportando molto bene in Serie B con la maglia dello Spezia. Francesco Pio Esposito ha realizzato già la bellezza di 14 gol in questa stagione e sta trascinando la squadra di Luca D'Angelo nelle parti alte della classifica cadetta. Gli aquilotti sono in lotta per la promozione dopo aver riaperto i giochi vincendo lo scontro diretto contro il Pisa. L'Inter monitora molto attentamente l'andamento del centravanti classe 2005 e, come riferisce Nicolò Schira, ha un piano per blindare il suoi gioiellino con un'estensione del contratto fino al 2029.