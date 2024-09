"Perché l'Inter deve credere alla Champions League?". Incalzato con questa precisa domanda nel collegamento con Sky Sport, Beppe Bergomi offre la sua analisi: "Perché è una squadra esperta, matura e consapevole - esordisce lo Zio -. È già arrivata in finale, ha fatto un ottimo percorso e ha un ottimo centrocampo, oltre a due giocatori molto forti in attacco come Lautaro e Thuram. Ma anche perché ha una guida tecnica importante: sappiamo quanto Inzaghi è bravo a preparare le partite di coppa da dentro e fuori. Ha una società alle spalle molto forte".

Poi giunge alla conclusione che invita all'ottimismo: "Tutto questo messo assieme può dare e può far credere all'Inter di fare un ottimo percorso, anche se sappiamo che in Europa molte squadre sono forti e ambiscono a vincere questa nuova Champions League".

