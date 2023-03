Stefan De Vrij e Francesco Acerbi resteranno ancora all'Inter? A fare il punto sul futuro del difensore è l'agente Federico Pastorello, rappresentante dell'olandese e del centrale azzurro. Si parte da De Virj: "Abbiamo dei discorsi aperti, il club ha fatto presente a Stefan la sua stima offrendogli un rinnovo molto buono - garatisce a TMW -. E' una delle opzioni, con una proposta di altre due stagioni: la proposta è soddisfacente, Stefan si è preso del tempo, dopo dieci anni di Italia ci stiamo guardando attorno per vedere se c'è la possibilità di fare un'esperienza diversa. E' soddisfatto e non escludo un rinnovo a breve ".

Per Acerbi invece "c'è un diritto di riscatto che era stato messo a fine mercato, a fine stagione ci si aggiornerà ma Francesco vuole rimanere. Sarri e la Lazio hanno preso altre strade, stanno facendo bene, non credo che Acerbi possa servire più ala Lazio e non credo che voglia tornarci. Credo si debba trovare una soluzione".