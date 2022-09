"Inzaghi ha un attacco eccezionale, c’è solo l’imbarazzo della scelta, l’unico problema è azzeccare la coppia giusta. Prendiamo Dzeko...". Parola di Goran Pandev, che intervistato da La Gazzetta dello Sport analizza l'Inter attuale dopo il primo mese di stagione.

Lo sa che uno come lei servirebbe in campo anche all’Inter?

"Ma no! Inzaghi ha un attacco eccezionale, c’è solo l’imbarazzo della scelta, l’unico problema è azzeccare la coppia giusta. Prendiamo Dzeko...".

Ecco, sì, prendiamolo: lo sa che a Udine può toccare quota 100 da ultratrentenne? E lo sa chi è il più “anziano” a esserci riuscito in A?

"Io? Davvero? Allora un motivo in più per tifare Edin. È un fuoriclasse, ecco la verità. Ogni allenatore lo vorrebbe nella propria squadra. E poi Lautaro: per ma starebbe bene negli attacchi delle prime otto squadre d’Europa. E faccio questa previsione: quest’anno può vincere la classifica cannonieri".