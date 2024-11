Dimarco il migliore degli azzurri nel ko di Milano contro la Francia. Le pagelle della Gazzetta dello Sport bocciano Frattesi e promuovono Thuram.

6 Bastoni Kolo Muani si presenta con un paio di sgasate, lui risponde subito con le maniere forti: fra i pochi reattivi già dall’inizio e fino alla fine.

6,5 Dimarco Koundé la mette sul fisico? Patisce, poi se ne frega e lo frega in velocità per l’assist a Cambiaso: mezzo 2-1 è suo. Fra i meno colpevoli.

6 Barella Fare il galleggiante è ancora più complicato, perché stavolta aumenta la necessità di sdoppiarsi e ha Koné alle calcagne. Lotta, ma pochi lampi.

5​​​​​​​ Frattesi Mezzora sempre di rincorsa, il giallo su Nkunku è la foto di affanni che non spariscono. Il top: come si muove per sbilanciare la difesa sul 2-1.

6,5​​​​​​​ Thuram Non segna in nazionale da un anno, ha il difetto dell’intermittenza. Però quando strappa è dura da fermare, così prende il fallo della punizione per il 3-1.

s.v.​​​​​​​ Pavard Sette minuti più recupero al posto di Koundé: si sistema al suo posto, sulla destra, e fa muro come gli altri per respingere gli ultimi assalti.

