"Siamo l'Inter e abbiamo dimostrato che non importa quanto sia difficile l'obiettivo, con il duro lavoro e il cuore possiamo raggiungerlo. Vorremmo ringraziare tutti i tifosi dell'Inter che ci hanno accompagnato in una serata davvero speciale. È sempre bello tornare in quella che è stata la mia casa, Barcellona" così Andre Onana, tramite social, torna con soddisfazione e orgoglio sulla grande partita di ieri fatta ieri contro il Barcellona. A fine gara l'ex Ajax ha anche risposto ai microfoni di Sportmediaset, dove ha detto: "È stato il risultato che volevamo. Abbiamo trovato il vantaggio e siamo felici per il risultato".