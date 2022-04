Giuseppe Sala, sindaco di Milano, si è dichiarato motivato ad accelerare sulla questione nuovo San Siro delineando quello che sarebbe, a suo giudizio, l'iter ideale: prima del dibattito, un confronto pubblico tra amministrazione, club e comitati per cercare di trovare una sintesi. "Sarebbe utilissimo farlo tra l’amministrazione comunale, le squadre, i comitati - la proposta del primo cittadino del capoluogo lombardo fatta a margine di un'iniziativa organizzata dal gruppo Fs in Stazione Centrale -. Non voglio replicare a Inter e Milan, non è utile continuare a parlare singolarmente a tutti. Quello che può creare dispiacere è che i cittadini hanno sempre informazioni univoche. Io non fuggirei a un confronto pubblico, ma anzi solleciterei la possibilità di farlo perché se ci mettiamo tutti di fronte alla città, ognuno continua a dire la sua, ma dal dibattito i cittadini possono trarre beneficio. Non lo stiamo ancora facendo ma senza polemiche vorrei che potessimo farlo adesso che inizia il dibattito pubblico".