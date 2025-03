Arrivano importanti novità sui vari passaggi burocratici che Inter e Milan stanno portando avanti con il Comune di Milano per l'acquisto dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Dopo la proposta presentata nelle scorse settimane dai due club e il via libera della Giunta sulle linee di indirizzo per il proseguimento dell'iter amministrativo, da Palazzo Marino arriva ora anche la nomina della responsabile del procedimento in Comune.

Come si legge in uno stralcio dei documenti del Comune di Milano consultati e riportati da Calcio e Finanza, infatti, il nuovo passaggio burocratico consiste nella nomina di un “Responsabile del Procedimento” che è stato individuato "nell’arch. Simona Collarini – quale Direttore protempore della Direzione Rigenerazione Urbana – ha svolto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento relativo alla proposta presentata dalle società nel 2019 (D.D. n. 9284 del 29 ottobre 2021);in considerazione della conoscenza maturata in ordine alle procedure trasversali di funzionamento dell’ente e di riassetto del territorio comunale, nonché dell’esperienza maturata nel presidio e coordinamento di progetti strategici e trasversali, ricopre dal 1 marzo 2025 il ruolo di Direttore della neocostituita Direzione Specialistica Pianificazione e Programmazione Servizi», motivo per cui «è opportuno, alla luce dell’attuale contesto gestionale e organizzativo dell’Ente, individuare l’arch. Simona Collarini quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art 4 e ss. della Legge n 241/1990, fatta salva ogni successiva e diversa valutazione e determinazione in conseguenza di sopravvenute esigenze ed evidenze, anche in relazione all’avanzamento del procedimento di valutazione della proposta".

Il Comune ha dunque deciso "di nominare con decorrenza immediata l’arch. Simona Collarini – Direttore della Direzione Specialistica Pianificazione e Programmazione Servizi – omissis – Responsabile del Procedimento relativo alla proposta di acquisto del Compendio immobiliare Ambito GFU San Siro comprensivo dello Stadio “Giuseppe Meazza” congiuntamente presentata, ai sensi dell’art. 4, comma 13, del d. lgs. n. 38/2021, in data 11 marzo 2025 dalle società F.C. Internazionale S.p.a. e A.C. Milan S.p.a.".

