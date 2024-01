"Non accetto in alcun modo che la mia professionalità e dignità, il mio cuore per questo lavoro vengano messa in discussione. Se c'è un esempio perfetto di professionalità sono io". È uno dei concetti espressi da José Mourinho nella conferenza stampa pre-Milan, un avversario "che gioca per lo scudetto e che l'ha vinto due anni fa - ricorda il tecnico della Roma -. Ovviamente sembra che la distanza di punti tra loro, l'Inter e la Juventus sia non facile da colmare, ma è quella squadra lì".

In un altro passaggio lo Special One tocca poi l'argomento derby, allargando il discorso: "Non so quanti derby ho giocato, 200 o 150. Sono state partite speciali: ho vinto, pareggiato o perso, sempre con un modo diverso di viverla. Ho sempre capito che per un tifoso del Chelsea giocare contro l'Arsenal non è la stessa cosa che giocare contro il Manchester City, che per un interista giocare contro la Juventus non è come giocare contro la Roma, ho capito cosa significa un derby".

