José Mourinho ieri era assente in panchina, ma è stato più che mai presente fuori dal campo con le sue storie su Instagram e con gli abbracci a Javier Zanetti e Romelu Lukaku a fine partita. A fine gara, come riportato da Laroma24.it, lo Special One si è intrattenuto anche con qualche tifoso nerazzurro, amareggiato per il ko contro la Roma a San Siro: “L'ultima volta che il Barça venne a San Siro, persero 3-1. In bocca al lupo per martedì”, le parole del portoghese che ha così provato a ravviare gli animi.