In un'intervista rilasciata a Radio Bruno Firenze, l'ex patron dell'Inter, Massimo Moratti, ha parlato del match di domenica tra i nerazzurri e la Fiorentina, mettendo in guardia la propria squadra del cuore: "Ho sempre la sensazione che Italiano possa fare dei brutti scherzi all’Inter. Le partite contro la Fiorentina sono sempre difficili, ma anche dei segnali per la stagione. Quando io ero presidente ricordo che le stagioni andavano bene se vincevi contro i viola, e male se non vincevi. Quindi spero che vada bene all’Inter, ma ammetto che temo la Fiorentina".

Un parere anche sul mercato dell'Inter, che si è concluso con la firma di Davy Klaassen: "Penso che l’Inter si possa considerare molto rinforzata, soprattutto in mezzo al campo dove ha preso numerosi di giocatori bravi. Poi l’ho vista in campo e mi è sembrato che giochi davvero bene quest’Inter. Lukaku? Mi pare abbia fatto una grande scemenza nel trattare con Inter, Juventus…almeno dando un'occhiata alla situazione da fuori. Ma poi comunque è finito in una società importante com’è la Roma”.