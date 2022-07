Da pochi minuti Henrikh Mkhitaryan è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'armeno, arrivato a Milano a costo zero dopo essersi svincolato dalla Roma, si dice particolarmente carico per questo nuovo capitolo della sua carriera: "Pronto per iniziare questa nuova avventura. Felice di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera con voi" il breve ma significativo messaggio affidato a due tweet.