"Final 4 ? E' la prima volta, purtroppo". Comincia con un sorriso sulle labbra l'intervista a Sportmediaset di Henrikh Mkhitaryan, alla vigilia della semifinale di Supercoppa tra la sua Inter e la Lazio. "Ovviamente è bello giocare queste partite, dobbiamo fare del nostro meglio per vincere e poi pensare alla finale perché non c'è la garanzia di arrivarci. Dovremo dimostrare la nostra forza", ha aggiunto l'armeno.

Cosa cambierà rispetto al campionato?

"La Lazio in campionato era in un momento difficile, ora stanno bene perché hanno vinto cinque partite. Ora arrivano psicologicamente più leggeri, ma anche noi stiamo lottando per i nostri obiettivi e fare tutto per vincere".

Quale è il tuo segreto per non sentire mai la stanchezza?

"Magari la sto sentendo, ma non la mostro (ride, ndr). La forza sono i miei compagni di squadra, che mi aiutano a fare tutto ciò che sto facendo. Ovviamente c'è anche del mio merito, curo meglio il mio corpo rispetto a quando ero giovane. Sto facendo di tutto per giocare altri anni visto che ho prolungato il contratto. Vogliamo dare il meglio per raggiungere i nostri obiettivi".

Stai studiando da attaccante?

"Studio sempre, provo a imparare dai nostri attaccanti. Non solo come attaccante, ma anche come trequartista e difensore. C'è sempre tempo per imparare".

Le parole di Allegri come le avete prese?

"In che senso? Io non commento queste cose, io sono focalizzato sul nostro gioco. Quello che diranno gli altri non mi importa, non leggo niente di questa cose. la cosa importante è che dobbiamo sapere dove vogliamo andare, cioè più in alto possibile. Continuare a vincere perché alla fine contano i trofei".

