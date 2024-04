"L’Inter è una squadra speciale, ho un grandissimo amore per questi colori che mi hanno fatto vivere dei momenti indimenticabili. Vestire questa maglia è stato incredibile, fin da bambino si sogna di poter giocare per una squadra così forte, io ho avuto questa grande possibilità e me la sono goduta lasciando sempre tutto per questa maglia". Parola di Diego Milito, 'il principe diventato re nella notte di Madrid', che esprime tutto il suo sentimento per i colori nerazzurri per il Matchday Programme di Inter-Cagliari.ua Beneamata e di questa squadra, guidata da Inzaghi.

Questa Inter?

"È fortissima, sta facendo grandi cose, è una grande squadra con dei valori importanti. Ho tanto affetto per Lautaro, Calhanoglu sta facendo una grande annata così come Thuram, poi c’è Barella e tanti altri giocatori di talento".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!