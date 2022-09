"Difficile? Sì, difficile. Ma che fortuna ha avuto l’Inter". Diego Milito non è mai banale e, alla Gazzetta dello Sport, parla della sfida che stasera attende i nerazzurri impegnati nel debutto stagionale in Champions League con il Bayern Monaco. Un avversario che all'argentino e a tutti gli interisti evoca dolci ricordi.

Diego Milito, perdoni. In che senso “fortuna”?

"Che una grande partita è la cosa migliore che possa esserci per cancellare il derby".

Però il suo passato non racconta proprio questo. Lei ha perso tre derby contro il Milan. E in due volte su tre poi è uscito sconfitto anche dalla gara successiva.

"Vero. Ricordo il 2011, k.o. in campionato e poi in Champions contro lo Schalke, in una settimana buttammo all’aria sia scudetto che Europa. Ma io credo che Inzaghi e i giocatori siano solamente dentro un periodo complicato, con questa serata hanno l’occasione di lasciarsi tutto alle spalle".